سامح حسين: الشغل مع الستات متعب.. فيديو

كشف الفنان سامح حسين، تفاصيل حياته الشخصية قائلا، إنه في البيت لديه 3 ستات هن زوجته وابنتاه.





وأضاف سامح حسين في لقاء على قناة "المحور": "الشغل مع الستات متعب ويكون به تفاصيل كثيرة ولكن انا بالي طويل واشتغلت في وظيفة مساعد مخرج، وعملت مخرج لفترة طويلة واستطيع السيطرة على الامر ".





وأردف سامح حسين: " الستات يتأثروا كثيرا والسيدات حساسين وبيتعبوا بشكل سريع خاصة في ساعات التصوير الطويلة، لكن الراجل بيستحمل السهر والشغل لفترات طويلة".





وتابع سامح حسين: "تعرفت على زوجتي وسام بالصدفة ولم يكن زواج صالونات بالشكل المتعارف عليه وتعرفت عليها في زيارة لصديق لي".



