سامح حسين: الشغل مع الستات متعب.. فيديو

كشف الفنان سامح حسين، تفاصيل حياته الشخصية قائلا، إنه في البيت لديه 3 ستات هن زوجته وابنتاه.
وأضاف سامح حسين في لقاء على قناة "المحور": "الشغل مع الستات متعب ويكون به تفاصيل كثيرة ولكن انا بالي طويل واشتغلت في وظيفة مساعد مخرج، وعملت مخرج لفترة طويلة واستطيع السيطرة على الامر ".
وأردف سامح حسين: "الستات يتأثروا كثيرا والسيدات حساسين وبيتعبوا بشكل سريع خاصة في ساعات التصوير الطويلة، لكن الراجل بيستحمل السهر والشغل لفترات طويلة".
وتابع سامح حسين: "تعرفت على زوجتي وسام بالصدفة ولم يكن زواج صالونات بالشكل المتعارف عليه وتعرفت عليها في زيارة لصديق لي".
واستطرد سامح حسين: "زوجتي ذكية وانا احب السيدة الذكية، وفترة الخطوبة هامة في أى علاقة عاطفية لانه يتحدد بناء عليها استمرارية ونجاح العلاقة بعد الزواج".