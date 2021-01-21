تصادم 130 سيارة فى اليابان بسبب الثلوج.. فيديو

تتسبب حوادث الطرق السريعة والعوامل الجوية مثل الثلوج والامطار فى موت الالاف سنويا، وبالرغم ما تمتلكه اليابان من تكنولوجيا حديثة حتى في الطرق لكنها لم تستطع من خلالها منع حوادث الطرق.





وعرضت فضائية روسيا اليوم، فيديو لحادث مأساوي وقع في اليابان بسبب تراكم الثلوج الكثيفة على الطرق، الامر الذى لم يعطل المرور فحسب بل إلى تصادم عدد كبير من السيارات.





وحسب الفيديو المنشور أن احد الطرق السريعة فى اليابان شهدت تصادم اكثر من 130 سيارة بسبب الثلوج فى آن واحد.





ويظهر الفيديو تدخل سيارات الإسعاف والمختصين لإسعاف المصابين نتيجة الحادث المروع وإزالة آثاره.