محلل سياسي: بايدن اتبع العاطفة بخطابه وسيكون له تأثير على المعارضين.. فيديو

أكد ناجي مطش المحلل السياسي والعضو بالحزب الديمقراطي أن بايدن في خطابه ظهر بأسلوب طيب، مؤكدا أنه حتى في خطاب ما قبل التنصيب كان موفقا للغاية وظهر بعاطفة كبيرة للشعب الأمريكي.





وأضاف مطش خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن بايدن سيكون له تأثير كبير على عدد من المعارضين وليس كلهم مشيرا إلى أنه الآن يوجد انقسام بالحزب الجمهوري.





وتابع المحلل السياسي أن هناك جهات داخل الولايات المتحدة تتبع أيديولوجية العنف والتي تصل في بعض الأحيان لعنف أكثر من داعش وتلك الجماعات مؤكدا أن ما تم يوم 6 يناير من اقتحام الكونجرس كان خير شاهد.



