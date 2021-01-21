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توك شو

محلل سياسي: بايدن اتبع العاطفة بخطابه وسيكون له تأثير على المعارضين.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 06:37 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمود محسن
أكد ناجي مطش المحلل السياسي والعضو بالحزب الديمقراطي أن بايدن في خطابه ظهر بأسلوب طيب، مؤكدا أنه حتى في خطاب ما قبل التنصيب كان موفقا للغاية وظهر بعاطفة كبيرة للشعب الأمريكي.

وأضاف مطش خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن بايدن سيكون له تأثير كبير على عدد من المعارضين وليس كلهم مشيرا إلى أنه الآن يوجد انقسام بالحزب الجمهوري.

وتابع  المحلل السياسي أن هناك جهات داخل الولايات المتحدة  تتبع أيديولوجية العنف والتي تصل في بعض الأحيان لعنف أكثر من داعش وتلك الجماعات مؤكدا أن ما تم يوم 6 يناير من اقتحام الكونجرس كان خير شاهد.

وستستمر بعض الجهات في عملها من المنزل كما كان في عهد ترامب، مثل مجلس الأمن القومي، الذي يعمل مسؤوليه عن بُعد، ولكن هذا لا يشمل كبار مساعدي بايدن، مثل كبير الموظفين، رون كلاين، والمتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، التي كانت متواجدة في المبنى عند وصول بايدن إلى البيت الأبيض عقب حفل التنصيب.

ووفقًا لـ "سي.إن.إن"، فإن بقية الموظفين في المستوى المتوسط والأقل من المستوى السابق، سيعملون من منازلهم، على عكس ما كان يقوم به موظفو إدارة ترامب الذين استمروا في العمل من مكاتبهم دون ارتداء الكمامات.
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