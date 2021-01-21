نائب يدافع عن وزير قطاع الأعمال: يدير عمله بفكر جديد ودراسات واضحة

أيد النائب عبد الحميد الدمرداش، سياسات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قائلا "وزير قطاع الأعمال يدير عمله بحزم وبفكر جديد ودراسات واضحة وصريحة".





وتابع الدمرداش خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: قرار تصفية الحديد والصلب ليس من وراء الوزير فقط، وإنما من رئيس الحكومة وجهات سيادية ومن هو أعلى من ذلك.





فيما لفت النائب إلى أن حديث النواب عن أن الوزير جاء من واقع مؤامرة مرفوض ولا أساس له وتوفيق رجل منهجي.



