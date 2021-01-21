الخارجية: الإفراج عن 35 صيادا مصريا بعد دخولهم المياه الاقليمية السعودية

نجحت مساعي القنصلية المصرية العامة في جدة في الإفراج عن مركب الصيد المصري "الشفاء" الذي كان على متنه 35 صيادا مصريا، وذلك بعد دخول المركب إلى المياه الإقليمية السعودية وممارسة صيد الاسماك بشكل غير قانوني، مما أدى إلي قيام السلطات السعودية بالتحفظ على المركب وطاقمه.

هذا، وقد استجابت السلطات السعودية الشقيقة لمساعي القنصلية العامة وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب الذي غادر المياه الاقليمية السعودية يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المواطنين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية.