والد فتاة بنها: الإهمال سبب وفاة ابنتي والعقار مخالف





وأوضح والد المجنى عليه فى التحقيقات أن الإهمال وتقاعس المسئولين هو ما تسبب في وفاة ابنته وطالب بحق ابنته التي حرم منها، لافتا إلى أن صاحب العقار المخالف ألقى بابنته أمام المستشفى، وتركها جثة هامدة.





ولقيت طالبة مصرعها سقطت عليها مواد تكسير بناء من الطابق الحادى عشر أثناء خروجها من منزلها المجاور للعقار الذى كانت تتم فيه عملية البناء مما أصابها بنزيف فى المخ وكسر بقاع الجمجمة وجرى نقل الفتاة لمستشفى بنها الجامعي ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.





واخطرت النيابة فامرت بالتصريح بدفن جثة المتوفاة وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها. تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطالبة "روان م ع"، 18 عاما جثة هامدة إثر إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة أودى بحياتها.





تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وعلى الفور انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها.





وتبين أن الطالبة وقع على رأسها مواد تكسير بناء كان يحملها ونش بالطابق الحادي عشر بعقار بمنطقة الفلل ببنها، وأثناء خروجها من مسكنها الموازى للعقار سقطت عليها مواد البناء أودت بحياتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقال والد الفتاة ان صاحب البرج كان يقوم بالبناء ليلا بالمخالفة، مشيرا إلى أنه أثناء خروج ابنته من مسكنها سقطت عليها مواد البناء .