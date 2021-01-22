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أستاذ بوزارة الزراعة: نسعى لنهضة حضارية كبرى في صناعة الحرير.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور أسامة غازي ، أستاذ الحرير بوزارة الزراعة ، تعليقا على مشروع إحياء صناعة الحرير ، إن الحرير الطبيعي ، جزء من الدخل الاقتصادي ، لبعض الدول ، مثل الصين ، والذي كان سببا في أن تكون الصين في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى ، متابعا : "  مصر مهيأة لأن تتبوأ مكانة عالية في مجال صناعات الحرير " .

وأضاف الدكتور أسامة غازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مصر تعود لثورة تنمية الحرير ، وهناك تعاون حالي ، بين وزارة الزراعة ، ومحافظ الوادي الجديد ، في مجال صناعات الحرير ، مشيرا إلى الشروع الفعلي في صناعة مستحضرات تجميلية من الحرير.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة لا تبخل بالجهد ، في نقل التكنولوجيا الحديثة ، في صناعة الحرير ، بالتعاون مع الشركات ، والمستثمرين ، في إقامة نهضة حضارية في صناعة شجر التوت .

وأوضح أن هناك 3 مليون شجرة توت ، على المصارف ، يتم إعادة تأهيلها ، بحيث تكون أماكنها وطولها ، ليس لهم تأثير أو عائق في حركة المواطنين ، أو حركة الطرق .

ونوه أن مصر تسعى لأن تكون مخزن للمادة الخام ، دون الحاجة للإستيراد ، في صناعات السجاد والأقمشة .

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