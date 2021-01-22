أستاذ بوزارة الزراعة: نسعى لنهضة حضارية كبرى في صناعة الحرير.. فيديو

قال الدكتور أسامة غازي ، أستاذ الحرير بوزارة الزراعة ، تعليقا على مشروع إحياء صناعة الحرير ، إن الحرير الطبيعي ، جزء من الدخل الاقتصادي ، لبعض الدول ، مثل الصين ، والذي كان سببا في أن تكون الصين في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى ، متابعا : " مصر مهيأة لأن تتبوأ مكانة عالية في مجال صناعات الحرير " .





وأضاف الدكتور أسامة غازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مصر تعود لثورة تنمية الحرير ، وهناك تعاون حالي ، بين وزارة الزراعة ، ومحافظ الوادي الجديد ، في مجال صناعات الحرير ، مشيرا إلى الشروع الفعلي في صناعة مستحضرات تجميلية من الحرير.





ولفت إلى أن وزارة الزراعة لا تبخل بالجهد ، في نقل التكنولوجيا الحديثة ، في صناعة الحرير ، بالتعاون مع الشركات ، والمستثمرين ، في إقامة نهضة حضارية في صناعة شجر التوت .





وأوضح أن هناك 3 مليون شجرة توت ، على المصارف ، يتم إعادة تأهيلها ، بحيث تكون أماكنها وطولها ، ليس لهم تأثير أو عائق في حركة المواطنين ، أو حركة الطرق .





ونوه أن مصر تسعى لأن تكون مخزن للمادة الخام ، دون الحاجة للإستيراد ، في صناعات السجاد والأقمشة .



