بعضها حضوري والآخر أونلاين.. كيف تتلقى جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا .. والشروط والأوراق المطلوبة

عميد آداب القاهرة: تلقي طلبات الالتحاق بالدراسات العليا حتى 18 فبراير القادم

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إعلام القاهرة لصدى البلد : طلبات التقديمات للدراسات العليا أونلاين









يسعى الكثير من طلاب الدراسات العليا بمختلف كليات جامعة القاهرة لاستكمال دراستهم للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه ، بجميع التخصصات والبرامج الدراسية الموجودة بالجامعة ، ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير إجراءات تقديم طلاب الدراسات العليا ، وكيفية التقديم بمختلف الكليات والأوراق والشروط الخاصة بالمتقدمين .





قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أنه يتم في الوقت الحالي تلقي طلبات الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية للطلاب للراغبين في الانضمام لبرامجها الدراسية واستكمال دراستهم للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه .





وأوضح في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن التقديمات تكون حضوريا في مقر الكلية ، حيث يقوم الطالب المتقدم بإحضار الاوراق الخاصة به وتقديم طلب الالتحاق بمقر الكلية ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة ، كما أن الدخول يكون من خلال بوابات التعقيم الالكتروني ، إضافة إلى قياس درجة حراراتهم بالكواشف الحرارية قبل الدخول .





وأشار "كامل" إلى أنه سيتم تلقي طلبات التقديمات للدراسات العليا ، حتى يوم 18 من شهر فبراير القادم ، بشرط اسيفاء الشروط المقررة من قبل الكلية ، حيث يجب أن يكون الطالب المتقدم لمرحلة الماجيستير حاصلا على درجة الليسانس في الاداب بتقدير (جيد) على الاقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها ، إضافة إلى اجتياز امتحانات القبول التي تضعها الكلية لكل طالب , على حسب كل قسم .





وبالنسبة للطلاب المتقدمين لدرجة الدكتوراه ، فيشترط أن يكون الطالب حاصلا على درجة الماجيستير في الاداب بتقدير (جيد جدا) على الاقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها ، واجتياز الاختبارات التي تضعها له الكلية .





وكان عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة قد أوضح أن هناك تواصل بين الطلاب و اعضاء هيئة التدريس بعد اعتماد التعليم الأونلاين من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية ، وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول لم يتم تحديد شكلها أو كيفية إجراؤها حتى الان ، فالكلية في انتظار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة .

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وأضاف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه سيتم بدء التقديمات للدراسات العليا بالكلية بدءا من أواخر فبراير القادم , حيث تكون التقديمات الكترونيا .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء التقديمات أونلاين منعا للتجمعات داخل الكلية ، على أن تتوافر في الطالب المتقدم الشروط التي تحددها الكلية ، واجتياز الاختبارات التي تعقدها له .





وبالنسبة للامتحانات الخاصة بطلاب مرحلة البكالوريوس ، فالكلية منتظرة قرارات المجلس الاعلى للجامعات وتوجيهات مجلس الجامعة بشأنها ، فلم يتم تحديد الموعد النهائي الخاص بها حتى الان ولكن الكلية مستعدة لإجراؤها بأي طريقة سواء من خلال المنصات الالكترونية أو حضوريا في مقر الجامعة ، أو بالطريقتين .





وتابع "السعيد" أن جداول الامتحانات ستكون بنفس ترتيب المواد كما هو ، لكن سيتم تغيير موعد الامتحانات فقط وفقا للأيام والمواعيد المقررة وقتها .





وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح أنه تم الانتهاء من جميع المقررات الدراسية ، كما أنه يتم مراجعة البرامج والمقررات من خلال المنصة الالكترونية والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلالها ، ونوه إلى أن الطلاب تم تدريبهم وتعريفهم بهذه المنصات ، ووجود خبرات سابقة عليها خلال الفصل الدراسي .





من جانبه قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، أنه يتم حاليا تلقي طلبات التقديمات للدراسات العليا (أونلاين) ، وفقا للشروط التي حددتها الكلية الاوراق المطلوبة بالنسبة للطلاب المصريين في الاتي :-





- شهادة المؤهل (بكالوريوس أو ليسانس)‏

- شهادة الميلاد أصل أو مستخرج رسمى ‏

‏- شهادة السنة التمهيدية

- شهادة تويفل بـ 450 درجة من مركز اللغات بكلية الآداب جامعة القاهرة ‏

‏- صورة من الموقف من التجنيد ‏

- عدد 6 صور شخصية

‏- تقديم ثلاث خطط بحث ‏

‏ - إستمارة للالتحاق













‏وبالنسبة للطلاب الوافدين يجب تقديم الاوراق الاتية :-

‏ - شهادة المؤهل (بكالوريوس أو ليسانس) (تقديرعام + تقدير المواد) مصدقا عليها من ‏وزارة الخارجية

‏- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها

- شهادة السنة التمهيدية

‏- شهادة الـ ‏TOIFL‏ بدرجة 450 فأكثر

‏- صورة جواز السفر سارى

‏- شهادة خلو من الإيدز

‏- خطاب من السفارة

‏- تقديم ثلاث خطط بحث

‏- عشرة صور شخصية

‏- إستمارة الالتحاق

‏- إستمارة معلومات