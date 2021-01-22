هل يثبت الزواج أو يقع الطلاق في الأفلام؟.. علي جمعة يجيب.. فيديو

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن ألفاظ الزواج والطلاق في الأفلام لا يعقد بها الزواج ولا يقع الطلاق بها، فإذا قال لها في الفيلم أنتي طالق، فهذا من قبيل الحكاية، فهنا الطلاق ليس له قصد فلا يعتبر وقوع الطلاق.





وأكد جمعة،خلال لقاء تليفزيوني، أن الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوي هو إنشاء للمشكلة واستحداث مشاكل جديدة في الأسر المصرية، منوها بأنه إذا تم إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوي، والذهاب للمأذون فهذا لن يقلل نسبة الطلاق، وإنما سيزيدها.





وأوضح، أن مطالبات إلغاء الطلاق الشفوي بحجة تقليل نسب الطلاق كلام ليس على حقيقته، لأن نسب الطلاق الزائدة هي التي عند المأذون فعلا فهؤلاء ذهبوا للمأذون وبالتالي لن تقل نسبة الطلاق بالغاء الطلاق الشفوي، قائلا "هذا عبث".





وذكر أن مصر لها الريادة في كل شئ، معلقا على وقوع الطلاق الشفوي، بأن القانون حكم هذه المسألة منذ سنوات عديدة، فالمادة الخامسة في القانون تنص على أنه إذا طلق الرجل زوجته شفويا ولم يوثق العقد في خلال 30 يوما يحكم عليه بالحبس.