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مرأة

أبرزها التونة.. تعرفي على أطعمة تجنبك ارتفاع ضغط الدم

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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قسم المرأة
بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بـ ارتفاع ضغط الدم، يمكن للنظام الغذائي السليم والتمارين الرياضية التحكم في هذه الحالة والحد من الأعراض، حيث يمكن أن يقلل اتباع خطة غذائية صحية من الحاجة إلى الأدوية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.


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1. البنجر

يعتبر البنجر خيارًا ممتازًا لخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يمكن أن تساعد النترات الموجودة في البنجر على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، مما يمكّن الدم من التدفق بسهولة أكبر، وبالتالي خفض ضغط الدم.

2. الموز

يمكن أن يساعد تناول حبتين من الموز كل يوم في خفض ضغط الدم بنسبة تصل إلى عشرة بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع مستويات البوتاسيوم في هذه الفاكهة الاستوائية، عادة ما يكون الموز غير مكلف ويسهل العثور عليه، لذا فهو يقدم طعامًا مريحًا يوفر حوالي ربع الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، والذي ثبت أنه يريح جدران الأوعية الدموية.

3. السلمون

يعتبر سمك السلمون إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يحتوي السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية أو زيوت السمك، التي يمكن أن يساعد استهلاكها في تقليل ضغط الدم عن طريق تقليل تلف الخلايا في جدران الأوعية الدموية، لكن يمكن أن تؤثر طريقة تحضير السلمون على فوائده؛ فمن الأفضل تجنب قلي السمك أو دهنه بالبقسماط،  بدلًا من ذلك قم بشوي السلمون أو خبزه أو تحميره واستخدم بهارات صحية مثل الليمون أو الثوم.



6. فاصوليا بيضاء

جميع أنواع الحبوب تقريبًا مفيدة للقلب ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، حيث توفر الفاصوليا البيضاء بعضًا من الفوائد الأكثر، فمستويات البوتاسيوم المرتفعة المتوفرة في الفاصوليا، تساعد على استرخاء العضلات في جدران الأوعية الدموية، فتمنح هذا الطعام قوته الخارقة لصحة القلب، كما أن الفاصوليا أيضًا بالألياف والمغنيسيومةج، وهما مغذيان آخران يمكن أن يحافظا على أمراض القلب.

7. الثوم

يقلل الثوم بشكل طبيعي من ضغط الدم، حيث يحتوي على مادة الأليسين التي تعمل خصائصها على إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، بالإضافة إلى فوائد الثوم للقلب، حيث يعد الثوم بديلًا رائعًا للتوابل التي تحتوي على الملح، لأن الصوديوم هو أحد أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم، لذلك كلما أمكناستخدم خيارات صحية مثل الثوم لإضافة نكهة إلى وجبات الطعام.

10. التونة

يوصي خبراء التغذية بتناول المأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع للحفاظ على نظام غذائي صحي، فتعد التونة خيارًا رائعًا  لأنها تحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية، تعتبر التونة أيضًا مصدرًا للبروتين والحديد. من الناحية المثالية، اختر فيليه سمك التونة بدلًا من التونة المعلبة، حيث غالبًا ما تكون مليئة بالصوديوم، وهو غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
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