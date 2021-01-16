أعشاب رخيصة الثمن تعالج ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليها

الكرفس

تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن بذور الكرفس قد تقلل من ضغط الدم، قد تكون هذه العشبة فعالة بفضل أليافها وعملها كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم.





الثوم