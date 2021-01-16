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أعشاب رخيصة الثمن تعالج ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليها

السبت 16/يناير/2021 - 05:01 م
أعشاب لعلاج ضغط الدم
أعشاب لعلاج ضغط الدم المرتفع
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نهى هجرس
يصيب ارتفاع ضغط الدم العديد من الأشخاص، ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأظهرت الدراسات أن بعض الأعشاب والتوابل قد تقلل من مستويات ضغط الدم ، لذلك قد ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي أيضًا، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز الأعشاب التي تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم المرتفع..

الريحان
أظهرت الدراسات التي أجريت أن تناول الريحان يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم.

البقدونس
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم، كما يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي من خلال العمل كمانع لقنوات الكالسيوم، وهو نوع من الأدوية التي تساعد على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية.

الكرفس
تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن بذور الكرفس قد تقلل من ضغط الدم، قد تكون هذه العشبة فعالة بفضل أليافها وعملها كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم.

الثوم
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك، وعلى وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم.

الزعتر
يحتوي الزعتر على مركبات قوية ، مثل حمض الروزمارينيك ، والتي يبدو أنها تساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وتحسن ضغط الدم.
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