ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

موكب جنائزي لضحايا انفجاري بغداد.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:16 م
موكب جنائزى لضحايا
موكب جنائزى لضحايا انفجار بغداد
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها أقيم موكب جنائزي لضحايا الانفجار المزدوج الذي هز سوقا ببغداد يوم الخميس، وأسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 110 آخرين.

وشوهد أقارب الضحايا وهم يحملون نعوش الموتى أثناء الجنازة. ويمكن رؤية العديد من الناجين الجرحى وهم يتلقون العلاج في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى الكندي.

ويعد هذا أول تفجير مزدوج يقع في بغداد منذ يناير 2018، حين أدى هجوم استهدف المنطقة ذاتها إلى مقتل 35 شخصًا وإصابة 90 آخرين.

وبحسبما ورد، استدرج أحد الانتحاريين جموع الناس تجاهه متظاهرا بالمرض قبل أن يفجر نفسه. وانتظر الانتحاري الثاني حتى تجمع الناس لمساعدة الضحايا ثم فجر نفسه. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمل خسيس.. مصر تدين هجومين إرهابيين استهداف العاصمة العراقية بغداد

البحرين تدين التفجير الانتحاري المزدوج بالعراق

الإمارات تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد

داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات بغداد

ندى بسيوني تنعى شهداء تفجير بغداد: حفظ الله شعب العراق

ترشيحاتنا

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم

تطور مفاجئ.. سانت إيتيان يقترب من حسم صفقة مصطفى محمد مقابل 78 مليون جنيه

إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

العثور على جثة شابة خافت من الذهاب لطبيب الأسنان.. تفاصيل

Advertisements

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم

إحالة 5 شركات للنيابة | غرامة الفاتورة الإلكترونية تصل لـ100 ألف جنيه

إكرامي يمسك الكرة بعد خط المرمى والحكم لم يحتسبها.. وفرج عامر: فضيحة

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

لحظة التهام النيران لـ أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم .. شاهد

أخبار الرياضة.. تطور مفاجئ بشأن انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان.. هاني حتحوت يفتح النار على أحمد مجاهد

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي ودخوله العناية المركزة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها