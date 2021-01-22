موكب جنائزي لضحايا انفجاري بغداد.. فيديو

أقيم موكب جنائزي لضحايا الانفجار المزدوج الذي هز سوقا ببغداد يوم الخميس، وأسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 110 آخرين.

وشوهد أقارب الضحايا وهم يحملون نعوش الموتى أثناء الجنازة. ويمكن رؤية العديد من الناجين الجرحى وهم يتلقون العلاج في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى الكندي.





ويعد هذا أول تفجير مزدوج يقع في بغداد منذ يناير 2018، حين أدى هجوم استهدف المنطقة ذاتها إلى مقتل 35 شخصًا وإصابة 90 آخرين.





وبحسبما ورد، استدرج أحد الانتحاريين جموع الناس تجاهه متظاهرا بالمرض قبل أن يفجر نفسه. وانتظر الانتحاري الثاني حتى تجمع الناس لمساعدة الضحايا ثم فجر نفسه.