البيت الأبيض: بايدن يطلب تقييما شاملا عن الإرهاب الداخلي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من من مكتب الاستخبارات الوطنية إعداد تقييم للإرهاب الداخلي والتطرف السياسي العنيف في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير الجاري.





وذكرت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مكتب مدير المخابرات الوطنية سيتولى إعداد التقييم بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" ووزارة الأمن الداخلي، وفقا لوكالة "رويترز".





وأضافت المسؤولة الأمريكية في تصريحات للصحفيين "نريد تحليلًا قائمًا على الحقائق حتى يتسنى لنا أن نشكل سياسة بناء عليه".



