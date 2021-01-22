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أخبار العالم

بعد مغادرة البيت الأبيض.. إيفانكا ترامب وزوجها يقيمان في شقة مستأجرة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:17 م
cnn: إيفانكا ترامب
cnn: إيفانكا ترامب وكوشنر يقيمان في شقة مستأجرة بميامي
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قسم الخارجي
ذكرت مصادر مطلعة أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، وزوجها جاريد كوشنر استأجرا شقة في ميامي، وتركا المنزل الذي كانا فيه في العاصمة واشنطن.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادرها إن إيفانكا وكوشنر استأجرا شقة في مشروع "آر تي" في ميامي، وهي منطقة تتميز برفاهية عالية على الواجهة البحرية، مشيرين إلى أنهما وقعا عقد إيجار لمدة عام.

وبحسب الشبكة، يبلغ إيجار الشقق في مشروع "آر تي" نحو  40 ألف دولار في الشهر، بينما يصل سعر الوحدات السكنية المباعة لمبالع تتراوح بين 7 إلى 15 مليون دولار.

وقالت المصادر إن استئجار الزوجين لشقة في هذه المنطقة، يجعلهما بالقرب من أرض اشترياها الشهر الماضي بنحو 32 مليون دولار في منطقة جزيرة الخور الهندي في ميامي.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" أثارت الجدل حول إيفانكا وزوجها مؤخرا، بعدما قالت إنهما منعا الحرس الخاص بهم من استخدام حمام منزلهما في حي كالوراما في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر التقرير أن الزوجين أنفقا عشرات الآلاف من الدولارات من أموال دافعي الضرائب ثمن شقة للسماح لأفراد الأمن بدخول دورات المياه فيها، وهو ما تنفيه ابنة الرئيس الأمريكي السابق.
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