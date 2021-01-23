برش كحول في وش الناس.. مي سليم تروي تجربتها مع كورونا

حلت الفنانة مي سليم، ضيفة علي الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء دى إم سى و المذاع عبر قناة " دي إم سي"، للحديث عن أعمالها القادمة وتجربتها مع فيروس كورونا.





وكشفت الفنانة، كواليس تجربتها مع فيروس كورونا، مؤكدة أنها تحاول إتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وتابعت "برش الكحول في وش الناس بدل ما أسلم عليهم، معقبة:"كنت حذرة وبتبع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قبل إصابة ميس ودانا شقيقتي بكورونا، لكن بعد إصابتهما أصبحت أكثر حذرًا".





وأكملت:"كنت فاكرة كورونا دور برد عادي وبيعدي على أي حد عادي، لكن إللي شفته مع ميس غير اللي شفته مع دانا، كل واحدة فيهم جاتلها أعراض مختلفة عن الأخرى".





ونوهت الفنانة إلى أنها تقيم برفقة والدتها وابنتها، وهي تخاف عليهما من الإصابة بكورونا كما أنها تخشى على نفسها أيضًا.