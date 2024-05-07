عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 مايو

صدى البلد

شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ثباتا اليوم، الثلاثاء ،7-5-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.06 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.07 جنيه للشراء، و13.03جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

 سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

07 جنيه للشراء.

 

13.03 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

 

13.06 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

 

 13.06 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.

 

 سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.06 جنيه للشراء. 

13.02 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

13.12 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

 

13.05 جنيه للشراء.

12.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

 

13.06 جنيه للشراء.

13.02 جنيها للبيع.

الاماراتي مقابل الجنيه البنوك المصرية الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه الدرهم الاماراتى سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

بيان عاجل لـ الداخلية الفلسطينية بعد اقتحام معبر رفح

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

2 جرام بودر.. كواليس ضبط مؤدي المهرجانات مجدي شطة بالمخدرات

ترشيحاتنا

إني بريء منك إني أخاف الله.. محامي جانيت: ما فعله المتهم لا يوصف

منطقة عسكرية مغلقة.. إسرائيل ترفع علمها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قراران جديدان لـ السيسي بشأن مطروح ورأس الحكمة.. تعرف عليهما

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أنا أفضل من طه حسين.. تصريحات مثيرة للجدل للأديب يوسف زيدان

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن عمالة الحج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ