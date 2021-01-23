الصحة المغربية تعتمد لقاح "سينوفارم" الصيني لمواجهة كورونا

اعتمدت وزارة الصحة المغربية لقاح (سينوفارم) الصيني ضد فيروس كورونا المستجد؛ لمطابقته بامتياز المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا ولتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.



وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم- أن اجتماع اللجنة المغربية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص المستعجلة للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا، المنعقد اليوم، وافق بالإجماع على مطابقة لقاح (سينوفارم) بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا.