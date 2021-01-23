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محافظات

ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة بصيدليات دمياط

السبت 23/يناير/2021 - 10:59 ص
الأدوية المهربة في
الأدوية المهربة في الصيدليات
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زينب الزغبي
شنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عددا من الحملات المكثفة على المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة.

وأعدت الدكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيدلة، خطة شاملة للمرور على جميع المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة وتم تشكيل لجان التفتيش الصيدلى، برئاسة مدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة فاطمة رشاد، لتنفيذ الخطة والعمل على مدار اليوم صباحا ومساء وأيام الإجازات لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية وإرسال بياناتها يوميا لهيئة الدواء المصرية حيث يتم المرور يوميا، وتم الاشتراك مع مباحث التموين للمرور على الأماكن غير المرخصة فى حملات مشتركة.

وتم المرور على الصيدليات وعدد من الأماكن غير مرخصة واسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة فى أماكن غير مرخص لها بالبيع وتم عمل محاضر بتلك المخالفات كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزا رة الصحة
تم ضبط آدوية عينات مجانية معروضة للبيع، كما تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية تحتوى على مادة البريحابالين.

وتم أيضا ضبط مستحضرات صيدلية صدر بشأنها منشور مطابقة مواصفات قياسية من هيئة الدواء، وتم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى.

وجاء بالحملات تحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية تم تحرير محاضر عدم تواجد للصيدلى المدير المسئول.


وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة بصيدليات دمياط
ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة بصيدليات دمياط
ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة بصيدليات دمياط
ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة بصيدليات دمياط
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