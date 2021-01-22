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محافظات

تحرير 497 محضرا في حملات على المخابز والأسواق بدمياط

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:46 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
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زينب الزغبي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط  عن تحرير ٤٩٧ محضر خلال الحملات المُنفذة بالنصف الأول من شهر يناير الجارى، إذ تم تحرير ٧٧ محضر للمخابز  وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج والعمل بدون ترخيص وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات .

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وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض  محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع و الالتزام بالمواصفات والأسعار  المقررة. 

 

وبالمتابعة على الأسواق لمتابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات تم تحرير ٤٢٠ محضر لوجود مخالفات تعددت مابين الغش التجاري وبيع سلع مجهولة المصدر وشهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر..

 

هذا وأعلنت المديرية أيضًا عن تحرير ٤ محاضر جنح لرصد مخالفات غش تجارى فضلًا عن اخذ ١٧ عينة من القمح المُعد للطحن و دقيق ٨٢٪ و نخالة و ٢٢ عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقاتهم للمواصفات والاشتراطات الصحية..

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