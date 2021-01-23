ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق لراشد الماجد بعد وفاة والدته

السبت 23/يناير/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
حرص الفنان السعودي راشد الماجد، على توجيه الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أتقدّم بخالص عزائي لأخي والصّديق الغالي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله وغفر لها وأسكنها جنّته .. ولكمّ الصّبر والسّلوان ورحمة يمسح الله بها على قلوب أحبّته".

من جهة أخرى، قرّر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من ألحان: سايد، كلمات: أنور المشيري، توزيع: محمد صالح، وتريات: هشام مصطفى، صولو كمان: محمود سرور، عود: صادق جعفر، ناي: وسام خصاف، قانون: عمر زياد، جيتارات: روكيت، إيقاعات: صفاء غريب، هندسة صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، متابعة وتنسيق: حسن طالب، إشراف عام: عبد الله بن ياقوت. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 36.2 مليون مشاهدة

"ولهان" لـ راشد الماجد تحصد 37.3 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 40.7 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 42.5 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتخطى 44 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 44.7 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

فرج عامر يهاجم حامل راية مباراة بيراميدز وسموحة: الفاعل الرئيسي للمهزلة التحكيمية

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.. شاهد

الرجاء المغربي يحسم موقفه من ضم حميد أحداد

دعاء زيارة الكعبة الشريفة وآداب دخول المسجد الحرام

بعد النتائج الكارثية لـ ليفربول.. كلوب: سأقدم الدعم والمعلومات اللازمة للاعبين من أجل تجاوز الأزمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها