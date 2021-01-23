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مرأة

بالبالطو الصوف.. علا الفارس بإطلالة شتوية ساحرة على إنستجرام

السبت 23/يناير/2021 - 12:47 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة صورة جديدة مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية ساحرة، حظت بها على إعجاب الجمهور.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي بلوفر هاي كول باللون الأسود بأكمام طويلة عليه بنطال بنفس اللون، واختارت عيهم بالطوا طويل من الصور بأكمام طويلة باللون الأوف وايت، وهو ما أبرز من رشاقتها.

ورفعت علا الفارس خصلات إلى الأعلى بعمله كحكة  بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

كما اختارت علا الفارس بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

وأبرزت علا الفارس إطلالاتها ببعض الاكسسورات الناعمة، واختارت نظارة شمسية باللون الأسود بشكل دائري، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت علا الفارس  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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