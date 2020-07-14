فستان جديد وحذاء لافت .. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة تبرز أناقتها





وأطلت ريا أبي راشد على جمهورها مرتدية فستان باللون الأبيض بتصميم النصف كم، مع الكرانيش من الأسفل، بطريقة جمالية تبرز أناقتها.





وانتعلت ريا أبي راشد حذاء لافت باللون الذهبي ذا كعب عال، يخطف أنظار متابعيها.





وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف الواحد، مع إبراز ملامحها الرقيقة ببعض اللمسات الجمالية، فاختارت اللون الأحمر الداكن في الشفاه، مع وضع الآيشادو الأبيض اللامع.





كما ارتدت بعض المجوهرات الأنيقة بطريقة جمالية بسيطة كعادتها.





اقرأ ايضًا|



