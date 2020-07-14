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مرأة

فستان جديد وحذاء لافت .. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة تبرز أناقتها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:44 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت ريا أبي راشد على جمهورها مرتدية فستان باللون الأبيض بتصميم النصف كم، مع الكرانيش من الأسفل، بطريقة جمالية تبرز أناقتها.

وانتعلت ريا أبي راشد حذاء لافت باللون الذهبي ذا كعب عال، يخطف أنظار متابعيها.

وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف الواحد، مع إبراز ملامحها الرقيقة ببعض اللمسات الجمالية، فاختارت اللون الأحمر الداكن في الشفاه، مع وضع الآيشادو الأبيض اللامع.

كما ارتدت بعض المجوهرات الأنيقة بطريقة جمالية بسيطة كعادتها.

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