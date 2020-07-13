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سيارات

تعرف على سيارة ريا أبي راشد الجديدة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف عن الإعلامية ريا أبي راشد بالسيطرة على عالم نجوم هوليوود ومشاهير العالم  بل قررت اقتحام عالم السيارات أيضا باختيارها سيارة شيفروليه بليرز موديل العام الجاري 2020 .

وتتميز هذه السيارة بقمرة قيادة مستوحاة من طراز شيفروليه كامارو الرياضي الخارق مع رحابه في المقاعد مثل السيارات العائلية مع عجلة قيادة مغطاة بالجلد الفاخر ومقعد للسائق قابل للتعديل في 8 وضعيات.

وتحتوي السيارة أيضا على العديد من أنظمة الأمان والسلامة أبرزها نظام تحديد المسار ونظام مراقبة النقاط العمياء للسائق وحساسات الركن الخلفية إلى جانب نظام الفرامل في حالة التقطت السيارة بليرز أي خطر قريب.

أما محركات السيارة فهي تتمتع بمحرك الاول مكون من 4 أسطوانات بسعة تصل إلى 2.5 لتر ليستطيع توليد قوة تصل إلى 193 حصان ومتصل بنظام دفع أمامي للإطارات.

والمحرك الثاني من فئة V6 الشهيرة بقوتها، وبسعة تصل إلى 3.6 لتر، ليستطيع توليد قوة تصل إلى 305 حصان، ويتصل بنظام دفع اختياري للإطارات، سواء أمامي أو رباعي كامل.

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