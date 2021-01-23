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الخدمة الوطنية تكشف عن عدد هائل من مجمعات الإنتاج الحيواني.. تعرف عليها

السبت 23/يناير/2021 - 02:09 م
اللواء مصطفى أمين،
اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
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فرح علاء الخولي
قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الدولة تستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها من اللحوم والألبان بالتنسيق مع وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم تخطيط وتنفيذ عدة مشروعات في هذا المجال، والأنشطة التكميلية المتعلقة بها.

وأضاف اللواء مصطفي أمين، خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أنه تم افتتاح 5 مجمعات مزارع للإنتاج الحيواني في عدة مناطق مختلفة منها النوبارية والفيوم، بإجمالي طاقة استيعابية 60 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وجارٍ افتتاح 3 مجمعات أخرى.

وكشف عن مناطق الـ 3 مجمعات التي سيتم افتتاحها اليوم، وهي مجمع بمنطقة قارون بالفيوم بطاقة استيعابية 10 آلاف رأس، وآخر بمنطقة النوبارية بطاقة استيعابية 5 آلاف رأس، ومجمع لإنتاج الألبان بالنوبارية بطاقة 2000 رأس من الأبقار الحلوب.

ونوه بأن المجمعات بخلاف 6 مجمعات أخرى لمزارع الإنتاج الحيواني والألبان بطاقة استيعابية 79 ألف رأس ماشية، يتم حاليا تنفيذها في محافظات "المنوفية ومطروح والوادي الجديد"، إلي جانب 2 مجزر آلي بسفاجا والنوبارية، ومن المخطط الانتهاء منها في أغسطس القادم. 

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