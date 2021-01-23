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أخبار البلد

بإجمالي 4 ملايين و160 ألف جنيه.. مكافحة الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين قروضا لإنشاء مشروعات

السبت 23/يناير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة بمحافظة القاهرة شيكات بمبلغ 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة "محل ملابس وآخر لبيع الأقمشة" لمساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم مثل "مشروع ملابس ومشروع آخر لبيع الأقمشة"، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وأن إجمالى  قيمة القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت إلى ما يقرب من 4 ملايين و160 ألف جنيه حتى الآن‪.‬

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافى الخط الساخن "16023" من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، حيث يتم تلقى أفكارا حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة/ نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق  كانت قد أعلنت عن تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2020 لـ 132 ألفا و502 مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى بالتعاون مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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