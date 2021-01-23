عضو مجلس الشيوخ: بايدن لم يضع يده على التغيرات الحقيقية في المنطقة حتى الآن

قال المفكر عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك عودة حدثت للتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة الجانب الأمني، بجانب الملفات الاقتصادية التي تخص السلطة الوطنية الفلسطينية.





وأضاف المفكر عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن قيام 4 دول عربية بالتطبيع مع إسرائيل ، وعقد معاهدة سلام، ولا تزال هناك عقبات ونحاول تذليلها مع الجانب الفلسطيني.





وأوضح أن هناك جهود تجري سبقها جهود كثيرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الجادة، لافتًا إلى أن الحديث العربي حاليا هو وضع قاعدة بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.





وأشار إلى أن هناك ما يحيط بالقضية الفلسطينية وآخر ما نرى ذلك هو الهجوم العنيف لمنظمة داعش، منوها بأنه يريد رؤية عربية للتعامل مع القضية الفلسطينية.



