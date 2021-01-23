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ديني

أمين الفتوى: بعض المخرفين يدعون أن صلاة الظهر غير موجودة في القرآن الكريم

السبت 23/يناير/2021 - 07:05 م
احمد ممدوح
احمد ممدوح
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محمود ضاحي
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سمح للمجتهد أن يتعامل مع الأدلة الشرعية مشيرا إلى أن علماء الفقة قالوا إن الفقه من باب الظنون.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على " ام بي سي مصر" أن معظم الفقه ظني والفقة من باب الظنون، مشيرا إلى أن هناك مساحة صغيرة اسمها القطعي التي نعبر عنها أنها نواة الدين او التي غير قابلة للتفتيت وتعبر عن هوية الدين.

وتابع: ادعاءات كثيرة الفترة الماضية منها نبوءة محمد أن فيها قولان، وهناك تشكيك في الصلاة وتحليل شرب الخمر، مؤكدا أن هذه الأساسيات لا نقاش فيها.. وتابع: بعض المخرفين يدعون أن صلاة الظهر غير موجودة في القران الكريم .
 
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء حرَم بيع الخمر أو التجارة فيها، مشيرا إلى أن الإمام أبو حنيفة فقط، قال: "يجوز في بلاد غير المسلمين؛ لأن لها تقليدا خاصا، وحكما خاصا".

وأضاف أمين الفتوى، " أن دار الإفتاء في عقودها الأخيرة قدمت فتوى أبو حنيفة التي يجوز التعامل بها، خاصة مع عموم البلوى".
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