العثور على جثة مزارع مذبوح وسط الزراعات في سوهاج

عثر أهالي نجع فاضل بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج ، على جثة لشخص مجهول الهوية وسط الزراعات بالمنطقة، مذبوحًا من الرقبة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقي بلاغًا من أهالي نجع فاضل بدائرة المركز مفاده عثورهم على جثة شخص مجهول الهوية، مذبوح من الرقبة.









وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لمزارع في العقد الرابع من العمر.





تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.