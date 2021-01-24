السيسي يفتتح أكبر مشروع في الشرق الأوسط للاستزراع السمكي .. برلمانيون: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي .. وطاقة إنتاج تنهي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

برلماني:

سيناء ومنطقة القناة تحتلان موقعًا استراتيجيًا يجعلهما مؤهلتين لتكونا بوابة مصر نحو مستقبل مشرق

الدولة تهتم بمشروعات الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج من الأسماك و تغطية احتياجات المواطنين الغذائية

فرص عمل جديدة أهمها .. هناك مزايا عديدة لمشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد













ثمن نواب البرلمان جهود افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.









بداية أشاد النائب، علي أحمد علي أمين سر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، بمشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد التابع لشركة قناة السويس للإستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، لافتٍا إلى أنه يعد إحدى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لإسهامه فى توفير فرص عمل للشباب و دفع عجلة التنمية الإقتصادية .









ولفت إلى أن سيناء ومنطقة القناة تحتلان موقعًا استراتيجيًا يجعلهما مؤهلتين لتكونا بوابة مصر نحو مستقبل مشرق بما يشجع عملية التنمية والاستثمار فيهما.





وأكد " علي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" :" على أن مشروع الاستزراع السمكي، يعد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية في مصر قطاعًا هامًا في الاقتصاد القومي، إلى جانب اسهامه فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية، مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري .









وأعرب أمين سر لجنة الزراعة عن تمنيه بدعم سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما يسهم فى الارتقاء بمشروعات الثروة السمكية تماشيًا مع جميع التطورات الحالية فى مختلف القطاعات، إلى جانب الحرص على تقديم جميع الدعم لقطاع الثروة السمكية لتحقيق أعلى مستوى من التنمية فى هذا المجال.









من جانبه ثمن النائب النائب، أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود افتتاح مشروع الفيروز في شرق بورسعيد، والذي يعد إنجازا جديدًا ضمن الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات الاستزراع السمكي، بهدف زيادة الإنتاج من الأسماك وتغطية احتياجات المواطنين الغذائية، إلى جانب كونها مصدرًا أساسيا في مضاعفة الإنتاج السمكي ذات الجودة العالية في مصر.









وعن مزايا مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد، أشار" فرغل" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن مشروعات الاستزراع السمكي، بمثابة هيئة خدمية اقتصادية تعمل على دفع عجلة الاقتصاد القومي ، توفير الغذاء الملائم للمصريين من ثروة سمكية، بالإضافة إلى مساهمتها فى توفير فرص عمل وتشغيل الشباب مما يسهم فى القضاء على مشكلة البطالة، إلى جانب تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، و إمكانية تصديره للخارج .









وفى نفس السياق أشادت النائبة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي مشروع الفيروز بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، مؤكدة على أن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وإدراجها ضمن المشروعات التنموية، خطوة جيدة توحي بمدي اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الثروة الحيوانية.









وأضافت" الشناوي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن هذا المشروع العملاق سيجلب العديد من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب ، و تكوين خبرات جمة فى مجال الاستزراع السمكي، و تحقيق الاكتفاء الذاتي ، إلى جانب جلب المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، معقبة:" هذا المشروع نسعد ونفتخر به ككل المشروعات التنموية التي نشهدها اليوم فى ظل عهد الرئيس السيسي".









وتابعت : تعتبر مصر نموذجًا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم لتنمية قطاع الاستزراع السمكي الذى يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى وتغيير خريطة إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى خلق آفاق واعدة للاستثمار انطلاقًا من أنظمة استزراع سمكي مستدامة في مصر، لافتة إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية انطلاق العديد من المشروعات الداعمة للاستزراع السمكى.









جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.