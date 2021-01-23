الفنان محمد فريد يكشف لـ صدى البلد حقيقة مرضه والصورة المتداولة

،

،

،





وقال فريد ، لـ "صدى البلد" ، إن كل ما يتردد ليس له اساس من الصحة ، وانه بحالة جيدة ، ويتلزم المنزل ، ولم يتعرض للاصابة باى مرض كما قيل منذ قليل.





واضاف فريد : ان الصورة المنتشرة حاليا ، هى من أحد الاعمال السينمائية التى قدمها فى الفترة الاخيرة ، وتحديدا الفيلم القصير "حار جاف صيفا" ، والذى شاركه فى بطولته ناهد السباعي.





يذكر ان الفنان محمد فريد احد النجوم الذين قدموا عددا من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن ، فعلى الرغم من ظهوره فى ادوار ثانوية ؛ إلا أنه برز فى أدوار الكوميديا.

كشف الفنان محمد فريدحقيقة إصابته بفيروس كورونا، كما تردد فى الساعات القليلة الماضيةبسبب نشر صورة لهويبدو عليه علامات التعب والمرض.