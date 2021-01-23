السيسي يعلن بدء حملة التطعيم بلقاحات كورونا.. ويؤكد: الدولة تطرق أبواب التنمية بأعلى معدل وأقصى طاقة للتنفيذ

الرئيس السيسى:

ننشد تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل

سنحشد مواردنا للانتهاء من المشروع مرة واحدة

أدعو أهل الريف للمساعدة والصبر أثناء أعمال الحفر لمد مواسير الصرف الصحي





أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستبدأ اعتبارا من غد الأحد حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، وستكون الأطقم الطبية هي أولى الفئات التي ستتلقى اللقاح، ثم المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن.





وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تتصدي لجميع قطاعات التنمية بأعلى معدلات ممكنة وبأقصى طاقة للتنفيذ





وفيما يتعلق بمشروع تطوير القرى المصرية، قال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد - "ننشد تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل، وليس فقط الاقتصار على القرى الأكثر احتياجا أو الصرف الصحي في بعض القرى طبقا للخطة، وإنما نسعي لتطوير نحو 1500 قرية بتوابعها في 50 مركزا بـ 22 محافظة كمرحلة أولى بحيث لا تكون بحاجة إلى أي شيء آخر.





وشدد الرئيس السيسي على أن التكلفة المالية لهذا المشروع مخططة ومدبرة، فقطاع الكهرباء كان يخصص مبالغ لصالح كهربة الريف، ونفس الشيء بالنسبة للصرف الصحي من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات، والصحة والتعليم، فكل جهة تضع مخطط وتخصص ارقام في الموازنة على مدى السنوات الثلاثة القادمة، "وسنحشد مواردنا للانتهاء من المشروع مرة واحدة، على مدى ثلاث سنوات يتم خلالها الانتهاء من ٤٥٠٠ قرية كلها".





واشار الرئيس إلى أن هناك فرصة لقطاع الصناعة في مصر لتوفير مستلزمات هذا المشروع، مثل مواسير الصرف وكابلات الكهرباء ومحطات المعالجة والطلمبات، وغيرها من المستلزمات التى تستخدم في مشروع تطوير القرى، بحيث لا يكون هناك ضغط على الدولار، مع اعطاء الفرصة للصناعة الوطنية لتأخذ قوة دفع ضخمة وتعمل لتحريك الاقتصاد.





ودعا الرئيس السيسي، "أهل الريف إلى المساعدة والصبر أثناء أعمال الحفر لمد مواسير الصرف الصحي للانتهاء في أسرع وقت ممكن للدخول في المرحلة التالية".



