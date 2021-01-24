طارق فهمي: بايدن لن يدعم اتفاقيات سلام جديدة بين دول الخليج وإسرائيل

الوضع في الولايات المتحدة الآن مختلف عن أي وقت، ليس فقط لتواجد أزمة كورونا بل أيضا لتواجد خطة اقتصادية سيعمل عليها بايدن، معقبا: الفترة القادمة سيكون هناك تنافس بين الولايات داخل أمريكا من أجل الحصول على اللقاحات.



وتابع "فهمي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": في حالة توجه بايدن إلى الحكم الاستثنائي سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار داخل أمريكا الفترة القادمة، وهناك حالة شرخ كبيرة بين الأحزاب في أمريكا، نتيجة ما قام به ترامب.



واسترسل: لا نستطيع أن نعلم ماذا سيحدث في أمريكا بعد ساعة من الآن..

إدارة بايدن تتعامل مع إيران على أنها دولة من السهل استيعابها، وتغيير السلوك الإيراني في المنطقة، ولكن حتى الآن لا توجد معلومة صريحة وواضحة حول دعوة أمريكا إلى حوار إقليمي مع إيران ودول المنطقة.





وأشار إلى أنه لا يتوقع قيام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بدعم أي اتفاقيات سلام جديدة بين دول الخليج وإسرائيل، معقبا: بايدن سيترك الاختيار للدول، ولن يمارس أي ضغوط من أجل إتمام اتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل.



قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن