محافظ المنوفية يعتمد ترقية 13 ألفاً من المعلمين والإخصائيين بالتربية والتعليم

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرارًا بترقية عدد من المعلمين والإخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 13 ألفاً وأربعين معلم وإخصائي إلى الوظيفة الأعلى، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحة التنفيذية .





حيث أصدر محافظ المنوفية قرار رقم 157 لسنة 2021 ينص على اعتبارًا من 1 يناير 2020 يرقي أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلي الوظيفة الأعلى، على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا ، وعلاوة الترقية .





كما أصدر محافظ المنوفية قرار رقم 156 لسنة 2021 ينص علي إعتبارًا من 1 يناير 2020 ينقل شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم علي إختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه و الإخصائيين الإجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدي هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها والذين إستوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة الي وظائف المعلمين أو ما يعادلها ، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم (60)، علي يأن يًمنح الاعتماد المقرر قانونًا .



