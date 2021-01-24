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ديني

لم يناقش زواج التجربة.. انتهاء اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الأحد 24/يناير/2021 - 02:53 م
هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء
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محمد شحتة
انتهى، منذ قليل، اجتماع هيئة كبار العلماء، لمناقشة عدد من القضايا والبت في بعض القرارات المهمة المنوطة بها.


من جانبه، أكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن اجتماع الهيئة اليوم لم يتطرق لمناقشة قضية زواج التجربة، والتي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.


وقال مهنا، إن الاجتماع اقتصر على مناقشة عدد من القضايا الإدارية وبعض الأمور والفتاوى المتعلقة بجائحة كورونا، منوها إلى أن الهيئة ناقشت الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وكذلك قرارات تخص العملية التعليمية.
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