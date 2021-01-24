د. بهاء الدين زغلول يكتب: لم يخطئ كلوب .. ولكنها السياسة !!

في البداية ، وقبل تراشق كلمات الاتهام عن وقوفي ضد يورجن كلوب . يجب أن تعلم كيفية العمل الصحفي الموالي للنادي . فتلك أمور أخرى يجب اعتبارها ، كي تتبين الصورة .





لا مجال للحديث الدفاعي المقنن عن يورجن ، حيث يجب الاتفاق المطلق على تفرده بالخطأ ، و تسببه في التعادلات و العقم التهديفي الصارخ .

بالله عليك .. هل تلوم أحدا غيره على هزيمة الانفيلد !

لا يمكن .





بالتبعية ، و بصورة موجزة ، نعرض بعض المسببات الخاصة بطريقة سير العمل على الملعب . و تتلخص كافة الإجراءات في خط الدفاع المكون من فابينيو ، و أيهما جاهز لمجاراته . قرر الألماني خسارة افضل قاطع كرات في العالم ، على حساب تواجده في خط الدفاع . وقد تحدثنا عن ذلك بالصبر و اللطم أحيانًا ، نظرًا لسوء طالع الفريق في الإصابات . الإصابات التي تحرم تواجد مدافعي الفريق طوال الموسم !!!

إذن دخولك سوق الانتقالات الشتوية لشراء ، او حتى استعارة ، مدافع . هو أمر حتمي و فرض عين على المدرب . لكننا اليوم أمام وضوح تام بعدم دخول السوق .





أليس فيكم رجل حكيم!!!

هنا أخطأ كلوب . و هنا لا نواجه بالصبر ، بل بالشحتفة و السب و اللعن فقط .

أضف إلى ذلك "حنان" كلوب المفرط خارج الملعب مع أفراد الفريق . و قد اعترف بذلك أمام الجميع بعد هزيمة الانفيلد . و أعقب ذلك بجملة (سوف تتغير لغتي مع اللاعبين ) . و ناهيك عن التكتيك الغريب جدا في الإصرار على العرضيات ، دون وجود مهاجم واضح صريح للاستفادة المباشرة . لك ان تتخيل أنه في اخر أربع مباريات ، لعب الفريق أكثر من مائة وعشرين عرضية مثلًا !!!!





كل تلك الأمور تقع على عاتق الألماني وحده . ولا أحد سواه . أما عن السياسة الموالية للنادي . فحديثه عن ضعف الماديات ، و عدم رغبة النادي في دخول السوق ، وأن خيار الشراء يبقى و يظل خيارا جماعيا . ما هي إلا تكرار لمأساة بريندان رودجرز ومن قبله روي هودجسون والملك كيني . حيث تخرج علينا الميديا بأخبار تربط النادي بلاعبين طراز خاص بعد كل تعثر ، كي تمتص غضب الجمهور ، ولعدم زعزعة الموالين .





لكن للحق ... لم نعد نشتري من تلك الأمور شيئًا . معرفتك التامة بغياب فان دايك ، و چو جوميز عن الموسم منذ بدايته . وإصرارك على بيع لوفرين قبل البداية . يجعلك تدخل السوق مجبورا لتعويض ذلك .

ياخي انشالله تشتري مدافع من بلغاريا ..





المهم هو عودة فابينيو وهندرسون للمنتصف . فبوجود فابينيو على أقل تقدير ، سيمنع عنك ثلثي الهجمات . أما الآن فكل الكرات المقطوعة تذهب مباشرة إلى خط دفاعك .

لذلك نرجو من يورجن أن يكف عن تلك الأفعال ، و ليفكر في أي مدافع كان .

ذلك هو الخلاص . ولا غير ذلك .