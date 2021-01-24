توزيع 4 الأف كمامة "مجانا" على أهالي الفشن ببني سويف.. شاهد

نفذت مجموعة من شباب مركز الفشن في بني سويف، اليوم الاحد، مبادرة لتوزيع 4000 ماسك واقي "كمامة" بالمجان على المواطنين، وتوعيتهم بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تحت عنوان "نشر الوعي أمان".

وأكد رضا رشاد منسق المبادرة، أنه تم توزيع 1000 كمامة اليوم بقرية دلهانس، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 4000 كمامة، لافتًا إلى أن المبادرة قام بها عدد من أبناء الفشن الشباب والفتيات الذين لا ينتمون لاي حزب أو كيان تطوعا للمصلحة العامة، وأستهدفت الميادين العامة والأسواق الشعبية، بهدف نشر الوعي بين المواطنين، بأهمية الإلتزام بإرتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن





وأضاف "رشاد" أن المبادرة يشارك فيها مجموعة من الشباب أبناء مركز الفشن منهم موني نجيب ومحمد عادل ابوفخرة وحمزة أبوالشيخ وتيمورأبو حمزة وأحمد حسن ومحمد يوسف تعلب ومروة محمد، يقومون بتنظيم حملات لتوعية البسطاء وتوزيع كمامات ومساعدة حالات الـ"عزل منزل" من مصابي فيروس كورونا بما يحتاجونه من أدوية ومستلزمات طبية ووقائية.





وشارك في الحملة كل من: المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن وايمن جامع رئيس مجلس قروي دلهانس وسعيد ابراهيم مدير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجموعة من شباب مدينة الفشن.





من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، على أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه "منذ 3 يناير الحالي" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.



