بعد موقف إدارة بايدن .. هل يتراجع أردوغان عن صفقة صواريخ إس 400؟

في أول جلسة استماع له بواشنطن في 19 يناير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين بوضوح أن صفقة إس -400 التركية مع روسيا "غير مقبولة"، كما أكد بلينكين أهمية العقوبات الأمريكية التي سيتم تنفيذها وقال: "الشريك الاستراتيجي المشترك لنا سيكون منسجمًا مع أحد أكبر منافسينا الاستراتيجيين في روسيا".





ويمكن القول إن "تحذير" إدارة بايدن الذي صرح به رسميًا وزير الخارجية الأمريكي ، يأتي بعد المزيد من العقوبات ضد تركيا التي لا تزال تتصرف كحليف لأمريكا ولا كعضو في الناتو.





اقرأ ايضا

ومع ذلك، فإن رد الفعل والرد الرسمي التركي المثير للجدل تم التعبير عنه لأول مرة من قبل المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم كالين الذي توقع من إدارة بايدن أن تفتح صفحة جديدة فيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ، وقال إنهم "يريدون تطوير علاقات جيدة وطي الصفحة".





وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أحد خطاباته أن "تركيا لن تتراجع أبدًا عن صفقة إس -400 مع روسيا".





وإلى جانب ذلك، أصبح تصاعد قلق أردوغان حقيقة بعد تعيين جو بايدن بريت ماكجورك ممثلًا للولايات المتحدة عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.





وعلاوة على ذلك، بالنسبة لتركيا، يعتبر ماكغورك أحد أكثر المسؤولين الأمريكيين الموالية للأكراد وقد أقام علاقة دائمة مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF).





وفي الآونة الأخيرة، ذهبت "فوبيا" أردوغان تجاه الأكراد إلى حد أنها اتخذت شكلًا من أشكال النظرية الغريبة.





والنائب السابق لحزب العدالة والتنمية، أورهان مير أوغلو، ألقى خطابًا من تويتر مفاده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كردي!





وعلى الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين، أصر أردوغان على تحدي مبادئ الناتو ووقع صفقة صواريخ إس -400 مع بوتين بقيمة 2.5 مليار دولار.





وقد أعلن مرارًا أن تركيا لن تتراجع، حتى عندما قطعت الولايات المتحدة شريكًا ماليًا ومصنعيًا من برنامج F-35 وفرضت عقوبة أيضًا.





وبالتالي، في ظل إدارة بايدن، فإن فتح الصفحة مع أنقرة سوف تمليه بالتأكيد الولايات المتحدة، ولا يتعين على أردوغان سوى الالتزام بشروطها.





وفيما يتعلق بموقف موسكو بشأن صفقة S-400 التي خدمت المصالح الروسية، فإن إعادة النظر أو التراجع من جانب أردوغان قد يكون له نتائج خطيرة. علاوة على ذلك ، ليس لدى أردوغان المزيد من الخيارات لأنه يدرك أنه بدون الدعم الروسي، لن يغزو ويتدخل في مناطق أخرى مثل سوريا وليبيا وجنوب القوقاز ودول البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى مثل اليونان وقبرص.





ونتيجة لذلك، ذهب أردوغان بخطابه الشعبوي إلى طريق "اللاعودة" وقد يضطر إلى مواجهة عواقب وخيمة إذا قرر الانسحاب من أي منهما للتراجع عن صفقة S-400 مع بوتين.