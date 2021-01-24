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بعد إجازة نصف العام مباشرة.. متحدث التعليم العالي يعلن عن موعد امتحانات الجامعات

الأحد 24/يناير/2021 - 09:34 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
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عادل نصار
كشف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل بدء امتحانات الجامعات، مؤكد ان امتحانات الجامعات ستتم بعد إجازة نصف العام مباشرا. 

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، إن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات بعد 20 فبراير، مضيفا انه لن يتم تأجيلها تماما. 

وأضاف المتحدث أنه هناك رغبة كبيرة نريد استكمال العام الدراسي والحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدرس ولكن لن نضحي بأحد، مشيرة إلى أن الأوضاع فينا يخص كورونا وهناك انخفاضًا طفيفًا في إصابات كورونا.
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