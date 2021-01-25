ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من منطقة دوران محب فى المحلة الكبرى.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
في استجابة سريعة من حى أول المحلة الكبرى محافظة الغربية ،  لما تم نشره بموقع صدى البلد بخدمة "بين الناس" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين ، وردا على الشكوى المنشورى  تحت عنوان " قطعة أرض تتحول إلى مقلب للقمامة تعرض سكان منطقة دوران محب فى المحلة الكبرى للأمراض " .

 وجاء ذلك بعد رصد ممدوح صبحي النجار رئيس حي أول المحلة الكبرى ، المشكلة عقب نشرها والتواصل مع كلا من المهندس سامي محمد محمد الشحيي نائب رئيس حى أول المحلة الكبرى  ، وفاطمة حمودة رقابة ومتابعة حي آول المحلة الكبرى ، لرفع القمامة والمخلفات وإزالة أسباب الشكوى .
 ويذكر أنه تمت الاستجابة للاستغاثة و رفع تراكم تلال القمامة بقطعة الأرض محل الشكوى والتى كانت تعمل على انتشار الأمراض بصفة مستمرة  لسكان الشارع ، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضهم إلى الخطر طوال الوقت .

 وأكد الأستاذ ممدوح صبحي النجار رئيس الوحدة المحلية، أنه يحرص دائما علي التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم  وسرعة إنهاء كافة الشكاوى والطلبات والاستجابة الفورية لها.

أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرصد البيئي يستجيب لأهالي سيدي بشر

تلال القمامة تحاصر أهالى قرية شرارة فى القناطر الخيرية..شاهد

سكان شارع أحمد شوقي في مطاي يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع مدرسة التجارة بـ المنيا يستغيثون من انتشار القمامة

القمامة تحاصر شوارع حي سيدى شحاتة فى كفر الدوار.. والأهالى: هنموت من الدخان.. صور

أهالي مدينة الواسطى ببني سويف يستغيثون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

حدث ليلًا.. بشرى سارة بخصوص أعداد كورونا.. مذيع كويتي يعتنق المسيحية.. سبب وفاة عبلة الكحلاوي.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ

موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

كالأفلام.. شاهد كيف نجا عجوز من الموت بعد 18 يوما تائهًا وسط الأدغال| صور

عيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-1-2021

تصل لـ 4 درجات.. أرصاد الكويت تحذر من انخفاض الحرارة

انزعاج في شركة فورد بعد تسريب موديلاتها على مواقع التواصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور