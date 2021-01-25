استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من منطقة دوران محب فى المحلة الكبرى.. صور

في استجابة سريعة من حى أول المحلة الكبرى محافظة الغربية ، لما تم نشره بموقع صدى البلد بخدمة "بين الناس" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين ، وردا على الشكوى المنشورى تحت عنوان " قطعة أرض تتحول إلى مقلب للقمامة تعرض سكان منطقة دوران محب فى المحلة الكبرى للأمراض " .





وجاء ذلك بعد رصد ممدوح صبحي النجار رئيس حي أول المحلة الكبرى ، المشكلة عقب نشرها والتواصل مع كلا من المهندس سامي محمد محمد الشحيي نائب رئيس حى أول المحلة الكبرى ، وفاطمة حمودة رقابة ومتابعة حي آول المحلة الكبرى ، لرفع القمامة والمخلفات وإزالة أسباب الشكوى .

ويذكر أنه تمت الاستجابة للاستغاثة و رفع تراكم تلال القمامة بقطعة الأرض محل الشكوى والتى كانت تعمل على انتشار الأمراض بصفة مستمرة لسكان الشارع ، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضهم إلى الخطر طوال الوقت .





وأكد الأستاذ ممدوح صبحي النجار رئيس الوحدة المحلية، أنه يحرص دائما علي التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وسرعة إنهاء كافة الشكاوى والطلبات والاستجابة الفورية لها.





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