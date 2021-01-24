الصحة تزف بشرى: خطوات جادة لتصنيع لقاح كورونا في مصر.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر لديها تنوع في مصادر لقاحات كورونا، من خلال التعاقد على عدد من اللقاحات منها اللقاح الصيني واللقاح الروسي.





وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية بالإعلامي "عمرو عبد الحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن 2021 سيشهد تدفقًا لعدد من دفعات لقاحات كورونا، وأن الدفعة الثانية من لقاح كورونا تصل مصر نهاية الأسبوع.





وأشار إلى أن تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية من داخل المستشفيات، مؤكدًا أن السماح للمواطنين بالحصول على لقاح كورونا بعد الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية.





وأضاف "نتطلع لأن تكون مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات بالمنطقة، وأن البدء في اتخاذ خطوات جادة لتصنيع لقاح كورونا في مصر قريبًا".