مخبز بلدى مطلب أهالى قرية اليسفه الكبيرة فى الشرقية

يعانى أهالى قرية اليسفه الكبيرة التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية، التى يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 20 ألف نسمة، من انعدام وجود مخبز بلدى يخدم الأهالى.





ويقول المواطن إيهاب السيد موسي النجار، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكوى "صدى البلد": يعانى أهالى قرية اليسفه الكبيرة التابعة لمكتب تموين فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، من عدم توفر مخبز مدعم ليخدم القرية أقرب مخبز على بعد 3 كم، ويصعب على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الذهاب له، لافتا أن القرية يتبعها أكثر من 15 عزبة وعدد سكانها أكثر من 20 ألف نسمة، لذلك نقوم بشراء الرغيف بربع جنيه ولا نستفيد من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.









وأضاف: "الرغيف بيتوفر لنا بربع جنيه من التجار ومش متوفر كل يوم وبياخدوا مننا البطاقات التموينية ويجيبوا لنا العيش على فترات"، فنحن فى حاجة ماسة إلى وجود مخبر بلدي فى القرية، لرفع المعاناة عن وكبار السن والفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة.





وأشار: تقدمت على طلب مخبز مدعم منذ 2011، وجاء الرد بأن طلبى أخذ أولوية على مستوى القرية المتواجد فيها وأنى رقم 8 على أن يتم التنفيذ فى غضون من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتم رفض الطلب دون عمل دراسة علي الطبيعة لأثبات معاناة المواطنين، وقمت بترخيص المكان من 2017 ، وعند سؤالى عن أسباب الرفض كان الرد انى رقم 28 وأن القرية لا تحتاج إلى مخبز وأن نسبة نصيب الفرد عدد خمسة رغيف، والحقيقة أن نسبة نصيب الفرد 2 وسبعة من عشرة ونحن في حاجة ماسة إلى مخبر بلدي.





للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01025599178





اقرأ أيضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.