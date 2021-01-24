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رياضة

كريم هنداوي: أشكر المدير الفني.. ولديّ ثقة كبيرة في جميع اللاعبين

الأحد 24/يناير/2021 - 10:39 م
كريم هنداوي
كريم هنداوي
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عمرو ابوبكر
أعرب كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته الشديدة بتأهل المنتخب الوطني إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع سلوفينيا قائلا "فخور جدا بما حققناه وما أداه اللاعبون اليوم، بشكل شخصي مررت بلحظات صعبة جدا من أجل تحقيق حلمي والتواجد في تلك اللحظة".

وأوضح نجم المنتخب الوطني: "كانت لديّ ثقة كبيرة في اللاعبين وباروندو، أشكر المدير الفني على ثقته في ضمي رغم عدم لعبي لناد في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته: "أشكر جميع اللاعبين ليس فقط من لعب أو من يتواجد في القائمة لكن الـ 25 المتواجدين منذ البداية. للجميع دور في تحقيق ذلك الإنجاز".

أما ليوبومير فرانجيس المدير الفني لمنتخب سلوفينيا قال: "لعبنا بشكل جيد جدا في المباراة لكن بعض الأخطاء في الشوط الثاني كلفتنا النتيجة في النهاية".

وتابع: "واجهنا مشكلة تعرض عدد من اللاعبين لمشاكل في المعدة، وصلوا إلى 8 تقريبا لكن 2 منهم لم يتمكنا من الحضور للمباراة، كل ذلك له تأثير بالتأكيد".

واختتم تصريحاته "راض تماما عن أداء اليوم وروح اللاعبين للعب حتى الثانية الأخيرة من أجل التعادل رغم انتهاء حظوظ الفريق، أما بشكل عام فأعتقد أنه كان يمكننا تحقيق ما هو أفضل من ذلك".

بينما قال يوري دولينيتش لاعب برشلونة ومنتخب سلوفينيا: "فخور وراض تماما بروح اللاعبين، كنا قريبين أغلب فترات المباراة لكن ارتكبنا بعض الأخطاء".

وأتم تصريحاته "راض عن الأداء لكن بالنسبة للنتيجة بالطبع غير راض تماما وأشعر باليأس لعدم التمكن من التأهل".
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