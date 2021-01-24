الخارجية الأمريكية تحذر بكين: دعمنا لـ تايوان مستمر

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الدعم الأمريكي لتايوان بأنه "صلب كالصخر"، مطالبة الصين بوقف "ترهيب" تابييه.





وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي إن:" الولايات المتحدة تلاحظ بقلق التوجه الحالي لجمهورية الصين الشعبية إلى ترهيب جيرانها بما في ذلك تايوان".





ودعا البيان الصادر أمس السبت بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية" على الجزيرة.





وأضاف البيان أن واشنطن ستواصل العمل على "تعميق" روابطها مع تايوان الديمقراطية، مشددا على أن واشنطن ستواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدر كاف من القدرة على الدفاع عن النفس.





وأوضح أن التزام واشنطن بدعم "صلب كالصخر ويساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة".



