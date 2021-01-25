ابويا الغالي.. مي كساب تهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

احتفلت الفنانة مي كساب، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله الـ 66.





ونشرت مي كساب، صورة لها مع صلاح عبد الله وعلقت قائلة: "كل سنه وانت ابويا الغالي احن واجدع وأنبل صاصا في الدنيا ربنا يخليك لينا يا حبييي".





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.





مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.











