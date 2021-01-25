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برلمان

بعد قليل.. مواجهة مرتقبة لوزيري القوى العاملة والهجرة بمجلس النواب

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:45 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، استماع الأعضاء لبيان وزيري القوي العاملة،  والهجرة، وذلك في ضوء مواصلة الدور الرقابي للمجلس علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بشأن برنامجها التى حصلت علي الثقة من خلاله في يونيو 2018، حيث شهد الأسبوع الماضي حضور 8وزراء علي بجانب رئيس الوزراء، وأيضا حضور وزيري الري والزراعة بجلسة أمس الأحد.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مواجهة حاسمة لوزير القوي العاملة بشأن ملف العمالة في مصر وما يصاحبه من إشكاليات متواصلة خاصة في ضوء أزمة فيروس كورونا، بجانب ما تم من جهود حكومية في هذا الملف علي مدار الفترة الماضية، في الوقت الذي تشهد مناقشات وزيرة الهجرة  ملفات المصريين بالخارج  وإشكالياتهم المستمرة أيضا وعدم القدرة من جانب الحكومة علي الاستفادة منهم لدعم بيئة الاستثمار في مصر.

وشهد مجلس النواب أمس الأحد،  التوافق علي تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، بجابن عضوية 14 نائب من الأحزاب والقوي السياسية بالمجلس، في الوقت الذي وضعت عدد من الضوابط للحديث مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية، وعدم إحداث خلل، وأن أي محاول لإثارة الشغب سيتم مواجهته بحسم من رئيس المجلس.

كما حرص المستشار حنفي جبالي، مع انطلاقة الجلسة العامة، علي تهنئة رجال الشرطة، وذكري ثورة 25 يناير، في الوقت الذي وافق الأعضاء علي تشكيل لجنة القيم كما وافقت عليها اللجنة العامة، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية.
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