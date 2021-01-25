بروتوكولات تعاون بين محافظة الشرقية وهيئة محو الامية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمحافظة ومديريات (التربية والتعليم - الصحة - الزراعة) ، وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الفرع والجهات المشاركة لتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده .

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية وإقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعيق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة مشيرًا إلى أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر وتتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء عليها نهائيا.

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ومن جانبه أشار الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار إلي أهمية وضع الأطر السليمة لمعالجة قضية الأمية بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة لمواجهة تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين هيئة تعليم الكبار والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية.

حضر مراسم التوقيع سعد الفرماوي السكرتير العام ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة وعمرو شعلان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الشرقية

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بحمله لإزاله مبني مخالف بمساحة ١٢٠متر بقريه بني أيوب التابعه للوحدة المحليه بالاسديه وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ انه تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من ضبط أحد المواطنين المخالفين أثناء قيامه بأعمال بناء وصب خرسانة بالمخالفه على الطريق الرئيسي الزقازيق/ميت غمر وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.