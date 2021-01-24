دعم مستشفى الزقازيق العام بماكينة قلب صناعي بتكلفة 5 ملايين جنيه

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بخالص الشكر والتقدير إلي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، علي دعمها المستمر للقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، وتوجيهاتها بدعم الوزارة لمستشفي الزقازيق العام بماكينة قلب صناعي بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، لإجراء جراحات القلب المفتوح بالمستشفي للمرة الأولي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك لخدمة المواطنين بالشرقية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال هذا الأسبوع دعم 13 مركزا طبيا ووحدة صحية بمحافظة الشرقية، بالتجهيزات الطبية، لخدمة المواطنين بالمحافظة، والتي شملت تجهيزات طبية وغير طبية وأجهزة معملية، بتكلفة تقديرية بلغت ٥ ملايين جنيه، وشملت ٦ إدارات صحية بمحافظة الشرقية، وهم "الخطارة بالصالحية الجديدة، وسماكين الشرق والمناجاة الكبري بالحسينية، ومنشأة أبو عمر والظواهرية بمنشأة أبو عمر، وأكياد القبلية ووحدة نعمان والنوافعة بفاقوس، وتلراك وكفر الفرايحة وإبراهيم حسن وأبو عوينات بأولاد صقر، والمركز الطبي بمنيا القمح.





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وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لوصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، وبقيادة وكيل وزارة الصحة، بشن حملات مستمرة ومكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٠.





وأشار "مسعود" إلى أنه أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام ١٧٠ طن، ٦٢١ كجم أغذية فاسدة، ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٤٧٣ طن، ٩٧٥ كجم أغذية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق عدد ٢٣٩١ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.





كما تم تحرير عدد ١٣٥٥٩ محضر شرطة، وسحب عدد ٤٣٥١٩ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور علي المنشآت غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق.

هذا بالإضافة إلي إصدار عدد ٣٤٧٨٣ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي علي عدد ٣١٣٥ رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد ٦٤٦٦ شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لمديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وجميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.