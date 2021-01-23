وكيل الصحة بالشرقية يتفقد عددًا من المستشفيات ويتأكد من توافر الأكسجين

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفيات "القنايات المركزي، والزقازيق العام، وحميات الزقازيق"، يرافقه مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة الصيانة بالمديرية، لمتابعة ا نتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام المختلفة بالمستشفيات، والتأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين، ومتابعة شبكة الغازات وسلامة المخارج الخاصة بها داخل الأقسام الطبية، والتأكد من الإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وتوافر

الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تواجد القوي البشرية، والفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد لهم، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.





وكانت الزيارة الأولي لمستشفي القنايات تفقد "مسعود" خلالها قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، وعناية الاطفال، وتم الاطمئنان علي الرعاية الطبية المقدمة للأطفال داخل وحدة العناية، كما تابع سير العمل بالمعمل، وشدد علي عدم التأخير في استخراج النتائج المعملية للمرضي، كما تفقد الخدمات المعاونة من المغسلة، والمطبخ للتأكد من جودة الطعام المقدم للمرضي، ووحدة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، وتم التأكد من الصيانة الدورية لها،

كما قام بالمرور علي عيادة الأمراض التنفسية بالمستشفي.









أما الزيارة الثانية لمستشفي الزقازيق العام فتفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وشدد علي الانتهاء من أي قوائم ا نتظار تخص العمليات الجراحية، وخاصة عمليات قسم العظام وتغيير المفاصل، وأكد ضرورة تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".









وشدّد علي الالتزام بخطوط السير المحددة للمرضي، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي لمنع انتشار العدوى بالمستشفى.









فيما كانت الزيارة الأخيرة لمستشفي حميات الزقازيق، وتم الاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بقسم العزل، والكلي، والمناظير، والاستقبال، وكلف مدير إدارة التخطيط بعمل دراسة لتطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال بالمستشفي، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.





وعلي جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي صبحي مديرة مديرية الإسكان بالشرقية أعمال إنشاء برج إداري ومول تجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 1047م3 وبتكلفة 55 مليون جنيه ، مؤكدا ً أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.









شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء البرج الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الدقة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حرصًا على صحة وسلامة العاملين.





أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة طفرة هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي والاستثماري بنطاق المحافظة وذلك بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل، فضلا عن ما تقدمه من إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في هذا القطاع الحيوي والهام .











