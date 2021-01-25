15 % تراجعا في صادرات الزجاج ومصنوعاته بنهاية نوفمبر 2020

تراجعت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال الفترة "يناير- نوفمبر2020" بنسبة 15% لتسجل 315 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه تم تصدير الزجاج ومصنوعاته لنحو 103 دول منهم 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت: (بيرو-البوسنة والهرسك-نيكاراجوا- كوسوفو-سويسرا- موريشيوس – سيراليون- اندونيسيا- ارتيريا).
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واستحوذت 5 دول على 48.2% من إجمالي صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال 11 شهرا من 2020 بقيمة 151.812 مليون دولار، يأتي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على 15.3% من اجمالي الصادرات بما قيمته 48.53 مليون دولار في مقابل 24.892 مليون دولار بنمو 95%.
وانخفضت صادرات الزجاج ومصنوعاته إلى تركيا بنسبة 2% لتبلغ 39.712 مليون دولار في مقابل 40.545 مليون دولار، ولهولندا بنسبة 31% لتسجل 22.222 مليون دولار في مقابل 31.993 مليون دولار.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه تم تصدير الزجاج ومصنوعاته لنحو 103 دول منهم 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت: (بيرو-البوسنة والهرسك-نيكاراجوا- كوسوفو-سويسرا- موريشيوس – سيراليون- اندونيسيا- ارتيريا).
أقرأ ايضا ..بالخطوات ..الضرائب توضح كيفية إدخال نماذج الإقرارات والتحصيل
واستحوذت 5 دول على 48.2% من إجمالي صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال 11 شهرا من 2020 بقيمة 151.812 مليون دولار، يأتي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على 15.3% من اجمالي الصادرات بما قيمته 48.53 مليون دولار في مقابل 24.892 مليون دولار بنمو 95%.
وانخفضت صادرات الزجاج ومصنوعاته إلى تركيا بنسبة 2% لتبلغ 39.712 مليون دولار في مقابل 40.545 مليون دولار، ولهولندا بنسبة 31% لتسجل 22.222 مليون دولار في مقابل 31.993 مليون دولار.