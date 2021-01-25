ارتفاع جديد.. السعودية تسجل 213 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366584 حالة.





وسجلت المملكة 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالوباء في المملكة، إلى 6355 حالة وفاة.





وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 198 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358137 حالة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2092 والحالات الحرجة 333 حالة.